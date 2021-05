Eurofins Scientific : 'empowerDX' reçoit l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour les enfants de trois ans et plus

Eurofins Scientific : 'empowerDX' reçoit l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour les enfants de trois ans et plus









(Boursier.com) — Clinical Enterprise Inc, une société d'Eurofins Scientific, annonce que son kit de test COVID-19 à domicile a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour les enfants de trois ans et plus. L'entreprise de vente directe au consommateur est la première à recevoir une EUA pour un test PCR nasal à domicile pour les jeunes enfants (empowerDX).

Les tests de la société sont désormais disponibles sans ordonnance sur empowerdxlab.com, Amazon, RiteAid ainsi que via le service de livraison à la demande d'Uber... "Les options de test faciles, pratiques et indolores pour les enfants restent un élément crucial de la surveillance et du ralentissement de la propagation du virus - en particulier pour les enfants qui fréquentent les écoles, les camps d'été et les installations sportives en salle". Le test empowerDX est l'un des tests COVID à domicile les plus sensibles du marché.