Eurofins Scientific : du soutien

(Boursier.com) — Eurofins Scientific grimpe de 2,3% à 47,8 euros en début de séance à Paris, dopé par une note d'analyste. Bernstein a en effet rehaussé à 'performance de marché' sa recommandation sur l'action en visant 45 euros. La valorisation reflète désormais plus précisément le ratio rendement/risque suite à un " spectacle d'horreur " pour la société de services bio-analytiques. L'analyste affirme que les récents résultats du troisième trimestre et la journée investisseurs n'ont pas réussi à mettre fin à la faiblesse du titre. Mais, il existe désormais des perspectives de bénéfices et de flux de trésorerie très prudentes, que Bernstein utilise comme scénario de base. Les principales préoccupations demeurent et empêchent une vision plus positive, mais il y a désormais de l'espoir que des flux de trésorerie " contraints " imposeront plus de discipline.