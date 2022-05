Eurofins Scientific : du nouveau aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce avoir signé un accord avec Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie ("PAMM"), une société de diagnostic de laboratoire de microbiologie médicale et de pathologie située aux Pays-Bas. PAMM dessert 6 hôpitaux aux Pays-Bas, dont 2 centres d'oncologie clinique de premier ordre, praticiens et centres de traitement indépendants.

Le laboratoire est spécialisé en microbiologie médicale et pathologie et a été le premier aux Pays-Bas à avoir mis en oeuvre un process entièrement numérique. PAMM emploie plus de 265 personnes et pathologistes et viendra compléter l'offre de tests cliniques d'Eurofins. En unissant ses forces, PAMM sera en mesure d'améliorer encore la qualité d'offre pour ses clients et le service aux patients dans le cadre du système de santé néerlandais.

L'accord comprend un engagement d'Eurofins à investir dans le laboratoire, la 'R&D', l'innovation, le développement des employés et la sécurité de l'emploi. L'accord a été approuvé par le Dutch Healthcare (NZa) et l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM, Merger Control).

Commentaire du Dr Gilles Martin, PDG d'Eurofins : "Nous sommes très heureux d'accueillir PAMM et son équipe de spécialistes et techniciens de laboratoire exceptionnels au Groupe Eurofins. Cet accord renforce l'offre de tests innovants du Groupe aux hôpitaux et aux praticiens aux Pays-Bas, renforce l'offre géographique d'Eurofins sur le marché des tests cliniques et notre capacité à déployer les dernières avancées scientifiques au profit des patients".