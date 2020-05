Eurofins Scientific chahuté après sa levée de fonds

Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins Scientific trébuche de 6% à 541,8 euros en début de séance, pénalisé par son appel au marché destiné à accroître ses capacités de tests de dépistage du coronavirus. Le laboratoire a levé 535 millions d'euros à la suite de l'émission d'un million de nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels. L'opération, réalisée au prix de 535 euros par action, matérialise une décote de 7,2% par rapport au cours de clôture de lundi et de 2,5% par rapport au prix moyen pondéré par le volume des 10 derniers jours.

Le Dr Gilles Martin, PDG d'Eurofins, a déclaré : "le succès de cette émission d'actions démontre la confiance des investisseurs dans notre capacité à déployer des capitaux pour créer une valeur significative pour les actionnaires. Je tiens à remercier les investisseurs pour la confiance qu'ils ont accordée au fil des ans et qu'ils continuent d'accorder à Eurofins. Le conseil d'administration et la direction générale d'Eurofins ont l'intention de continuer à investir avec la même approche disciplinée que par le passé, en visant une augmentation du bénéfice par action (BPA) qui puisse plus que compenser l'impact de dilution de la nouvelle émission pour les actionnaires".