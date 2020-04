Eurofins Scientific : bien équipé contre le Covid-19

Eurofins Scientific : bien équipé contre le Covid-19









(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce que ses laboratoires aux États-Unis, en Europe et en Asie proposent désormais une offre de services globale pour les services de test, d'inspection et de réglementation axés sur les masques médicaux, gants et blouses, appareils de protection respiratoire et l'équipement, ses matériaux et composants, ainsi que les désinfectants et les désinfectants pour les mains, pour répondre à la demande croissante causée par la grave pandémie de coronavirus.

Avec une offre de services couvrant un périmètre allant du concept de produit à l'évaluation des risques, aux services des organismes notifiés, en passant par les tests chimiques, biologiques, physiques, mécaniques ou électriques, les évaluations de l'efficacité et des performances et jusqu'à la certification des produits et les contrôles qualité, Eurofins s'efforce être le fournisseur de solution unique pour ses clients fournissant des EPI et des dispositifs médicaux au secteur de la santé dans le monde entier...