Eurofins Scientific : au sommet après de solides résultats

Eurofins Scientific : au sommet après de solides résultats









Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins Scientific s'envole de plus de 13% à 651,6 euros à l'ouverture du marché parisien, porté par la confirmation de ses objectifs annuels après une solide première partie d'exercice. Le groupe de services bio-analytiques a enregistré un Ebitda ajusté de à 493 millions d'euros sur la période, en hausse de 18,9%, pour un chiffre d'affaires de 2,32 MdsE, en progression de 7,2% avec une croissance organique de 5,1%. Le cash-flow libre a bondi de 184,5% à 315 millions d'euros. Le bénéfice net s'est amélioré de 60,9% à 95 ME.

Alors que l'incertitude demeure quant à l'évolution de l'économie et de la pandémie, la direction est confiante dans la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2020, à savoir une croissance organique de 5%, un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, un EBITDA ajusté de 1,1 MdE et un flux de trésorerie disponible de 500 ME. Seule la composante acquisition incluse dans ces objectifs (200 millions d'euros de chiffre d'affaires acquis à la mi-année) ne sera probablement pas entièrement réalisée, les activités de fusion et d'acquisition ayant été ralenties en raison de l'incertitude causée par la pandémie.

Gilles Martin, directeur général de la société, a déclaré: "si la pandémie de COVID-19 ne s'était pas produite, les résultats d'Eurofins au premier semestre auraient bien sûr été meilleurs. Cependant, le talent, l'énergie, la rapidité d'action et l'engagement des équipes d'Eurofins ont permis d'atténuer considérablement l'impact financier de cette crise. En conséquence, malgré les perturbations massives causées par la pandémie COVID-19, je suis très heureux de pouvoir annoncer une nouvelle série de résultats solides pour Eurofins au premier semestre 2020... Compte tenu de la reprise rapide au mois de juin des activités de notre coeur de métier qui ont été affectées par les fermetures, et de la contribution croissante des tests et solutions Covid-19 à nos revenus et résultats, nous restons confiants dans le fait qu'Eurofins devrait atteindre ses objectifs pour 2020".