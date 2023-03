Eurofins Scientific annonce un dividende annuel de 1 euro

(Boursier.com) — Après une très belle année 2021, Eurofins Scientific a compensé la baisse de Tests COVID-19 en 2022. Le chiffre d'affaires de 6.712 ME ressort ainsi stable en données publiées par rapport à l'exercice 2021. Les Revenus des tests COVID-19 et des réactifs sont de plus de 800 millions d'euros. Les revenus du Core Business (hors revenus des tests COVID-19 et des réactifs) ont augmenté de 5,8% organiquement au cours de l'exercice 2022 et +6,7% au S2 2022 (tous deux corrigés de l'impact des jours ouvrés et +5,3% en FY 2022 et S2 2022 sans ajustement) vs FY 2021.

L'EBITDA ajusté s'inscrit sur la période à 1.513 ME (22,5% du chiffre d'affaires). Le cash-flow opérationnel net de 1.136 ME a bénéficié d'une amélioration d'une année sur l'autre (4,2% du chiffre d'affaires du Groupe en 2022 vs 4,5% en 2021) mais a été freiné par un niveau élevé d'impôts payés suite aux bénéfices plus élevés réalisés au cours de l'exercice 2021.

Des dépenses d'investissement nettes de 645 millions d'euros ont soutenu les initiatives de croissance, y compris l'expansion de la capacité, start-ups et développement de solutions informatiques propriétaires sur mesure.

La cession de l'activité test numérique non stratégique d'Eurofins pour 220 millions d'euros a créé une valeur significative (plus de 23% de TRI et un multiple de trésorerie de 6,5 x). Le résultat net s'élève au final à 606 ME.

Le Conseil d'administration a l'intention de proposer, lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle du 27 avril 2023, un dividende annuel de 1 euro par action, correspondant à 33% du BPA de base publié pour l'exercice 2022.

Objectifs affichés

Pour l'exercice 2023 et jusqu'à l'exercice 2027, Eurofins vise une croissance organique de 6,5% par an et des revenus potentiels provenant de acquisitions de 250 ME par an.

A partir de l'exercice 2023, investissement dans les sites en propre devrait être d'environ 200 millions d'euros par an, tandis que les dépenses d'investissement nettes d'exploitation devraient être d'environ 400 millions d'euros par an (total investissements nets de 600 ME par an).

Eurofins vise à maintenir un levier financier de 1,5 à 2,5x tout au long de la période et inférieur à 1,5x d'ici l'exercice 2027.