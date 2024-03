Eurofins Scientific annonce le lancement de DiscoveryAI SAFIRE

(Boursier.com) — Eurofins Discovery, membre du réseau de laboratoires Eurofins et fournisseur leader de produits et services pour la recherche sur la découverte de médicaments, annonce le lancement de DiscoveryAI SAFIRE (Suite de prédictions A DMET pour I n Silico R perfectionnement et évaluation E). SAFIRE est une plateforme avancée qui exploite des ensembles de données propriétaires, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, offrant une capacité unique pour accélérer la découverte. SAFIRE est désormais disponible pour les clients via le site Internet Eurofins Discovery.

Les experts en informatique expérimentés d'Eurofins Discovery ont collecté de vastes ensembles de données diversifiés et de haute qualité qui offrent une approche unique pour prédire les propriétés ADMET (Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion et Toxicité) des molécules. Il établit une nouvelle norme en matière d'analyse prédictive...