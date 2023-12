Eurofins Scientific annonce la signature d'un accord pour acquérir les opérations de SGS Crop Science dans 14 pays

(Boursier.com) — Eurofins Scientific, leader mondial des services de recherche sous contrat en agrosciences, annonce la signature d'un accord pour acquérir les opérations de SGS Crop Science dans 14 pays. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 46 millions de CHF en 2022. La transaction est soumise à la consultation des parties prenantes locales de SGS Crop Science, comme l'exigent les juridictions locales, et devrait être finalisée dans les mois à venir.

Composée de plus de 480 employés et de sites en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et au Brésil, SGS Crop Science est constitué d'activités de recherche contractuelle en agroscience, de tests d'intrants agricoles et de services d'agriculture de précision et d'agronomie. Cet ajout complète les activités Agroscience Services et Agro Testing d'Eurofins et sa vision d'être un fournisseur mondial de services de haute qualité et "à guichet unique" pour sélectionner et développer, enregistrer et gérer des semences et des produits agrochimiques nouveaux et existants pour ses clients dans le les industries des agrosciences et des tests agronomiques, ainsi que le soutien aux clients de la chimie industrielle avec la génération de données pour les dépôts REACH et aux agriculteurs, agronomes ou entreprises de prélèvement d'échantillons avec des analyses (de sol) à valeur ajoutée.