Eurofins Scientific annonce l'acquisition de Beacon Discovery

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce l'acquisition de Beacon Discovery, structure de recherche pharmaceutique et de recherche sous contrat de premier plan axée sur la recherche sur les récepteurs couplés aux protéines G. La transaction devrait être conclue dans les prochaines semaines dès que les conditions de clôture habituelles auront été remplies...

Eurofins a acquis Beacon Discovery pour son approche innovante, ses années d'expérience dans la découverte et le développement de médicaments ainsi que leur profonde expertise, complétée par leur bibliothèque de composés unique. L'ajout de Beacon Discovery soutient la stratégie d'Eurofins qui consiste à devenir le partenaire de choix de l'industrie pharmaceutique, en fournissant une expérience, des connaissances et un succès prouvé dans le domaine de la découverte de médicaments.

Beacon Discovery augmentera considérablement les capacités et les méthodes innovantes d'Eurofins Discovery pour soutenir et accélérer la recherche et le développement de découverte de médicaments et tirer parti du marché croissant de l'externalisation de la 'R&D'.

Le Dr Sunny Al-Shamma, PDG de Beacon Discovery, a commenté : "Beacon Discovery est très heureux de rejoindre Eurofins. Rejoindre l'organisation Eurofins Discovery élargit notre opportunité de poursuivre nos efforts de découverte de médicaments et de fournir des services intégrés de découverte de médicaments avec les capacités additives et complémentaires fournies par Eurofins Discovery".