Eurofins Scientific annonce avoir émis avec succès un nouveau Schuldschein de 350 ME

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce avoir émis avec succès un nouveau prêt Schuldschein de 350 millions d'euros offrant un taux d'intérêt mixte de 1,78% avec une maturité moyenne de 7,8 ans. La demande a été forte (le carnet d'ordres totalise plus de 2,2 fois la taille finale de l'émission), avec plus de 60 investisseurs prêts à participer. Le nouveau SSD est structuré en tranches de 5, 7 et 10 ans, à taux d'intérêt fixes et variables, avec plus de 85% de la transaction sur les ténors à 7 et 10 ans.

L'objectif du nouveau SSD est essentiellement de refinancer les prêts Schuldschein qui arrivent à échéance en juillet 2022 : sur les 363,5 millions d'euros de prêts Schuldschein en cours en 2022, 318 millions d'euros vont être remboursés entre aujourd'hui et janvier 2021 grâce au produit du nouveau SSD . A travers cet exercice de refinancement, Eurofins prolonge la durée de vie moyenne de ses titres de créance senior de 3,3 ans à 4,1 ans.

BayernLB, Credit Agricole CIB, HSBC et Natixis ont agi en tant que co-arrangeurs et HSBC agit en tant qu'agent de crédit pour la transaction.