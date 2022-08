Eurofins Scientific : acquisition porteuse

(Boursier.com) — Eurofins Scientific se distingue en ce 15 août, sur un gain de près de 3% à 77,8 euros. Le leader mondial des tests bioanalytiques a annoncé vendredi soir l'acquisition d'une participation majoritaire dans la firme japonaise QSAI Analysis and Research Center ("QARC"). QARC a été fondée en 2013 à l'issue du 'spin-off' du centre de 'R&D' de QSAI et développe des capacités de dépistage des pesticides et d'autres tests alimentaires depuis 20 ans, au service d'une vaste clientèle dans les secteurs de l'alimentation, de la vente en gros et au détail, ainsi que des institutions et des gouvernements.

QARC est reconnu comme l'un des principaux laboratoires privés d'essais de pesticides au Japon, offrant le plus grand portefeuille de plus de 800 tests de dépistage de pesticides couvrant une variété de matrices alimentaires complexes. Cette acquisition renforcera encore la présence d'Eurofins au Japon et l'offre du réseau Eurofins aux clients importateurs et exportateurs de produits alimentaires.