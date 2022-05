Eurofins Scientific : acquisition au Japon

(Boursier.com) — Eurofins Scientific a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société japonaise Repertoire Genesis Inc ("RG"). RG possède une plateforme analytique unique et exclusive, le profilage du répertoire TCR/BCR (T Cell Receptor/B Cell Receptor), qui permet aux scientifiques de déterminer le statut physiopathologique spécifique des réponses immunitaires issues du cancer, des maladies auto-immunes, des transplantations et des maladies infectieuses. La plateforme analytique de RG est une ressource importante pour la recherche translationnelle liée à l'immunité, les biomarqueurs, les diagnostics et le développement pharmaceutique, du stade de la découverte jusqu'aux essais cliniques. L'acquisition de RG va permettre à Eurofins d'élargir son offre de services au secteur de la santé et de renforcer son portefeuille de services unique et sa position sur le marché mondial de la bioanalyse.