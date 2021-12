Eurofins Scientific : acquisition au Japon

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce un accord avec Transgenic Inc pour l'acquisition de Genetic Lab, un fournisseur de tests basés sur la biologie moléculaire pour le diagnostic, le développement de biomarqueurs et la découverte de médicaments. Cette acquisition permettra à Eurofins de poursuivre son développement en Asie et complète son réseau mondial de laboratoires de diagnostic clinique spécialisés dans les tests génétiques spécialisés et avancés.

G Lab emploie plus de 70 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros au cours de l'exercice clos en mars 2021. Depuis mars 2020, G Lab a joué un rôle important dans la réponse à l'épidémie de COVID-19 au Japon, en facilitant les tests PCR et en soutenant la préfecture d'Hokkaido et la ville de Sapporo dans leurs programmes de dépistage du COVID-19.

Grâce à cette acquisition, le réseau Eurofins va renforcer sa position dans l'archipel, où il est actuellement leader sur le marché des analyses environnementales et des tests prénataux non invasifs, en élargissant son offre de services dans le domaine des services biopharmaceutiques et des tests cliniques, notamment en augmentant son offre de produits et services de test COVID-19 pour soutenir la lutte contre la pandémie.