Eurofins Scientific a levé avec succès 750 millions d'euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce avoir levé avec succès 750 millions d'euros lors de sa dernière émission d'obligations senior non garanties en euros. Ces Obligations sont les premières émises par Eurofins depuis qu'elles ont été notées par les agences de notation Moody's et Fitch.

Les obligations ont une maturité de 10 ans (échéance le 19 mai 2031) et porteront un coupon annuel à taux fixe de 0,875%. La transaction a été bien accueillie et a été sursouscrite de plus de 1,6 fois.