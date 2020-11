Eurofins s'offre Taiyo Techno Research au Japon

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce l'acquisition de Taiyo Techno Research. Taiyo Techno Research est spécialisé dans les tests d'amiante, le segment des tests environnementaux à la croissance la plus rapide au Japon. Sa filiale, Earth Consultant, propose un large éventail d'analyses environnementales, notamment des analyses d'amiante, de sol, d'eau et d'air et des services de conseil associés. Cette acquisition permet au groupe Eurofins de pénétrer de nouveaux marchés, notamment dans la région de Hokuriku où sont implantés les laboratoires. Après l'acquisition, le groupe estime qu'il sera le premier fournisseur de tests d'amiante et, globalement, le premier fournisseur de tests environnementaux au Japon.

Taiyo Techno Research emploie plus de 45 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros en 2020, indique Eurofins.