Eurofins revoit en hausse ses objectifs financiers pour 2020

(Boursier.com) — La performance commerciale d'octobre et novembre 2020 a été solide. Il est donc désormais confirmé qu'Eurofins dépassera largement ses objectifs financiers pour 2020, lesquels avaient été fixés le 4 mars 2020, avant que les perturbations du COVID-19 ne commencent en Europe et en Amérique du Nord et sont restés inchangés depuis...

"Notre coeur de métier (hors réactifs cliniques COVID-19 et chiffre d'affaires des tests) est resté résilient, malgré l'impact des nouveaux confinements dans de nombreuses zones géographiques au S2 2020. Il s'est rapidement redressé et a enregistré une croissance organique au cours des mois d'octobre et novembre proche de notre objectif de croissance organique1 de 5% par an" commente a direction.

Compte tenu de la bonne performance à ce jour, le groupe a désormais revalorisé ses objectifs pour 2020 comme suit :

Chiffre d'affaires FY2020 de 5,3 milliards d'euros (contre 5 milliards d'euros).

EBITDA ajusté de l'exercice 2020 de 1,3 milliard d'euros (contre 1,1 milliard d'euros).

Flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2020 de 700 millions d'euros (contre 600 ME).

Déterminé à accompagner les autorités sanitaires et les clients dans la lutte contre la pandémie, le groupe a continué à faire preuve de rapidité, d'agilité et d'innovation dans sa réponse à l'évolution de leurs besoins. Eurofins continue de fournir des tests PCR à grande échelle, avec plusieurs millions de tests réalisés en 2020.

En outre, le groupe continue d'innover avec le développement de modalités d'auto-échantillonnage plus rapides pour son test PCR Multiplex en temps réel très sensible... La disponibilité de personnel qualifié pour effectuer les prélèvements sur les patients nasopharyngés constitue cependant un goulot d'étranglement dans de nombreux pays mais un auto-échantillonnage fiable à domicile, suivi par des tests RT PCR rapides très sensibles, rend ces tests plus accessibles.

Pour les situations où la technique PCR n'est pas disponible, le groupe a également lancé un test antigénique rapide fournissant les résultats d'échantillons nasopharyngés en 15 minutes. Les entités d'Eurofins travaillent également sur une série d'autres tests pour soutenir le redémarrage du travail, des déplacements et des activités sociales en attendant le déploiement du vaccin.

Les perspectives commerciales resteront solides en 2021.

Le groupe prévoit de continuer à profiter des marchés de croissance non cycliques sur lesquels il opère et annonce que son coeur de métier est revenu à son taux de croissance organique cible en octobre et novembre.

"L'activité liée au COVID-19 est malheureusement susceptible de se poursuivre au moins au premier trimestre 2020. Cependant, une incertitude importante demeure, notamment en ce qui concerne le calendrier sanitaire, le déploiement des programmes de vaccination et la contribution globale des activités liées au COVID-19 à la performance du Groupe" souligne la direction.

Par conséquent, les objectifs financiers pour 2021 et 2022 (fixés initialement avec la publication des résultats annuels 2019 le 4 mars 2020 pour les objectifs 2021 et avec les résultats du T3 2020 le 22 octobre 2020 pour les objectifs 2022) restent inchangés...