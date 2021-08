Eurofins renforce sa position de leader mondial dans les tests de produits cosmétiques

Eurofins renforce sa position de leader mondial dans les tests de produits cosmétiques









(Boursier.com) — Conformément à la stratégie d'Eurofins visant à étendre son leadership mondial dans les cosmétiques et les soins personnels et à diversifier son empreinte d'essais cliniques en dermatologie, pour les médicaments et les dispositifs médicaux, le groupe annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de bioskin GmbH ("bioskin").

"Eurofins Cosmétique & Personal Care Testing Business line est le leader mondial des tests de produits cosmétiques solaires et de soins personnels, offrant la gamme la plus complète de tests et de services cliniques de 26 laboratoires de pointe en Europe, Nord Amérique, Asie-Pacifique et Afrique et un service client inégalé. Soutenus par 16 laboratoires cliniques, les tests Eurofins Cosmetics & Personal Care offrent des capacités cliniques et une innovation inégalées dans le monde entier" rappelle le groupe.

Au cours des 30 dernières années, bioskin s'est bâti une réputation d'excellence dans la réalisation d'essais cliniques en dermatologie pour les médicaments et les dispositifs médicaux. bioskin emploie plus de 60 personnes dans son usine de Hambourg et a généré un chiffre d'affaires de plus de 11 Millions d'euros en 2020. bioskin apportera à Eurofins des capacités innovantes, une position forte dans les études de phase précoce et les modèles de preuve de concept, la phase II multicentrique internationale- III études, et une expertise unique avec son propre centre de recherche interne.

Cette acquisition, offrant une gamme de services complémentaires et étendus, soutient les plans de croissance continue d'Eurofins sur ces marchés et renforce encore son offre à ses clients et facilite leur accès unique à des études multicentriques.