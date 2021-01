Eurofins : près de 40% de croissance organique au quatrième trimestre !

Eurofins : près de 40% de croissance organique au quatrième trimestre !









Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins dévoile, à titre préliminaire, quelques données sur son exercice 2020. Porté notamment par la performance de ses activités liées au COVID-19, le groupe de services bio-analytiques fait état de revenus annuels supérieurs à 5,4 milliards d'euros, contre un objectif dernièrement rehaussé de 5,3 MdsE. La croissance organique de l'exercice est proche de 20% alors qu'elle a atteint près de 40% au quatrième trimestre.

"Les résultats de décembre 2020 ont été très satisfaisants tant pour notre activité principale (hors réactifs cliniques et revenus des tests COVID-19) que pour nos activités liées au COVID, poursuivant ainsi la dynamique des mois d'octobre et novembre", souligne le management.

Le groupe précise que ses performances sont restées essentiellement organiques, l'activité de fusions-acquisitions ayant été relativement faible au cours de l'année passée. Il note que les perspectives commerciales restent solides pour 2021 et au-delà. Les résultats détaillés seront dévoilés le lundi 1er mars, tout comme les objectifs inchangés pour 2021 et 2022, qui tiennent compte des taux de change actuels et excluent les futures opérations de M&A.