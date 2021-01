Eurofins : nouvelle solution de diagnostic pour les variants

Eurofins : nouvelle solution de diagnostic pour les variants









(Boursier.com) — Eurofins Technologies et Eurofins Genomics ont annoncé le lancement de deux essais cliniques validés et destinés à l'identification en une courte période de temps, des variants B.1.1.7 (Royaume-Uni) et B.1.351 (Afrique du Sud). La propagation rapide du SRAS-CoV-2 a mis le monde en état d'alerte. Ce virus émergent appartient à un groupe de virus à ARN présentant des taux de mutations spontanées très élevés se traduisant par une capacité exceptionnelle à s'adapter rapidement à de nouveaux hôtes et environnements. Même si de nombreuses mutations aléatoires se produisant dans le génome du SRAS-CoV-2 ont été observées depuis son émergence, des rapports scientifiques récents ont identifié deux nouveaux variants du SRAS-CoV-2. Ces variants ont suscité une vigilance particulière et sont davantage alarmants en raison de leurs caractéristiques épidémiologiques préoccupantes se distinguant par des taux d'infection plus élevés et un renouvellement rapide des lignées de virus courantes.

La nouvelle lignée B.1.1.7, identifiée pour la première fois dans le sud de l'Angleterre, comporte un nombre anormalement élevé de 23 mutations. La lignée B.1.351 a tout d'abord été identifiée en Afrique du Sud. Les deux variants révèlent des mutations en différentes positions du gène S. Tout particulièrement, la mutation N501Y, observée à la fois sur les variants britannique (B.1.1.7) et sud-africain (B.1.351), semble accélérer l'infectivité.

L'émergence rapide de nouveaux variants du virus représente un défi permanent. Ainsi, Eurofins Technologies, en étroite collaboration avec Eurofins Genomics, déploie désormais des kits permettant d'identifier les plus connus actuellement. Le GSD NovaType SARS-CoV-2 Detect & ID est une RT-PCR en temps réel destinée à la détection qualitative du SARS-CoV-2, puis à l'identification des variants B.1.1.7 (Royaume-Uni) et B.1.351 (Afrique du Sud). Le produit a été validé en tant que flux de travail en deux étapes avec un dispositif de diagnostic in vitro (marqués CE) suivi d'une étape d'identification (à des fins de recherche uniquement). Les patients peuvent également choisir d'acquérir seulement le kit d'identification GSD NovaType SARS-CoV-2 ID.

Eurofins Technologies observe en continu l'émergence rapide de nouveaux variants du SARS-CoV-2 et élargira sans cesse son portefeuille afin de répondre aux nouvelles exigences.