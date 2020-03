Eurofins : nouveaux tests !

Eurofins : nouveaux tests !









(Boursier.com) — Eurofins recule de 3% ce jeudi à 420 euros, alors que le spécialiste des tests et des services de laboratoire a annoncé que deux de ses laboratoires de tests de diagnostic clinique aux États-Unis proposaient désormais des tests pour l'évaluation de COVID-19.

Viracor Eurofins, l'un des laboratoires d'analyse des maladies infectieuses les plus importants et les plus reconnus des États-Unis, lance ainsi un test de PCR de transcriptase inverse en temps réel autonome pour la détection qualitative du SARS-CoV-2. De plus, la semaine prochaine, Diatherix Eurofins prévoit de commencer les tests pour le SRAS-CoV-2 dans le cadre de ses panneaux respiratoires viraux respiratoires à PCR multiplex enrichie (TEM-PCR) récemment mis à jour.

Les deux laboratoires doivent proposer des tests conformément aux directives d'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA. Ces méthodes de test offrent aux professionnels de la santé des options pour évaluer les patients à risque d'exposition au SRAS-CoV-2 avec des tests ciblés ou pour dépister les patients souffrant de complications respiratoires pour la cause de leurs symptômes.

Résultats rapides

Les deux laboratoires prévoient de fournir des résultats aux prestataires de soins de santé le même jour que les échantillons sont reçus pour ceux réceptionnés tôt le matin (12 à 18 heures après la réception de l'échantillon). Ces tests seront disponibles directement dans les laboratoires de tests ou par l'intermédiaire des autres laboratoires de diagnostic clinique d'Eurofins aux États-Unis : Eurofins NTD, Boston Heart Diagnostics, Eurofins VRL et EGL Genetics. Ce vaste réseau d'options continuera de contribuer à la réponse à ce nouveau virus...

En Allemagne, Eurofins GeLaMed a commencé à tester COVID-19 la semaine dernière et a déjà testé des centaines d'échantillons. Les laboratoires d'Eurofins en France, au Benelux et en Espagne s'apprêtent à commencer les tests immédiatement avec des process qu'ils ont développés et validés, après approbation par les autorités de santé publique qui est attendue prochainement.

"En tant que leader mondial et innovateur dans les tests analytiques, nous sommes heureux de soutenir la réponse mondiale au SRAS-CoV-2 en offrant aux prestataires de soins de santé des options pour évaluer leurs patients pendant cette terrible épidémie", a déclaré le Dr Gilles Martin, PDG.