Eurofins : mieux que prévu !

(Boursier.com) — Eurofins affiche une forte croissance de son CA avec 3.272 Millions d'euros de revenus au premier semestre 2021, en hausse de 41% par rapport au S1 2020, grâce à une forte croissance du Core Business (hors COVID 19 revenus des tests cliniques et des réactifs) et des revenus soutenus des tests et réactifs COVID-19. Le Core Business a enregistré une croissance organique au S1 de 17% sur un an. Avec un chiffre d'affaires organique de 13% supérieur au S1 2019, le coeur de métier du groupe a délivré un TCAC de plus de 6% contre une moyenne d'environ 0,5% pour le trois leaders historiques du secteur.

"La forte croissance du coeur de métier au premier semestre 2021 provient en partie d'une reprise plus rapide que prévu. Au moment de la publication des résultats de l'exercice 2020, nous avions estimé que 250 ME de revenus avaient été perdus au cours de l'exercice 2020 en raison de la crise sanitaire et des restrictions de voyage. L'objectif était de récupérer ces revenus d'ici 2022. Il semble que ces revenus aient été largement récupérés plus tôt que prévu et ont été complétés par une nouvelle croissance organique de plus de 5%" commente la direction qui a relevé de 13% sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, à 6,15 Milliards d'euros, et de 36% son objectif d'Ebitda, à 1,7 Milliard d'euros.

Au premier semestre, l'Ebitda ajusté du groupe est ressorti à 1,01 Milliard d'euros, en hausse de 104% sur un an.

Au T2 2021, le Core Business d'Eurofins s'est inscrit en croissance organique de 25% (19% vs. T2 2019, et proche de 13% par rapport au T2 2019 corrigé des 62 Millions d'euros de revenus manquants estimés suite à la cyberattaque de juin 2019), confirmant la reprise et la croissance organique rapide du coeur de métier, qui se situe bien au-dessus l'objectif annuel du groupe de 5% depuis 2019 malgré un certain poids restant de la pandémie.

Les objectifs pour l'exercice 2022 restent inchangés et excluent tout revenu de test lié au COVID-19 ou perturbations potentielles en cours dues à la pandémie : l'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 est de 5.450 millions d'euros hors acquisitions en 2021 et 2022.

Les objectifs pour l'exercice 2023 restent également inchangés et n'incluent pas non plus d'impact COVID-19. L'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 est de 5.725 millions d'euros hors acquisitions en 2021, 2022 et 2023.

Les objectifs d'EBITDA ajusté et de flux de trésorerie disponibles pour l'entreprise pour les exercices 2022 et 2023 restent également inchangés.