Eurofins : Le réseau américain de diagnostic clinique reçoit l'approbation pour le test COVID-19 à domicile

(Boursier.com) — Eurofins U.S. Clinical Diagnostics, a annoncé que Clinical Enterprise Inc. a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son test de PCR nasale COVID-19 à domicile.

Le kit d'autocollecte autorisé par l'EUA offre aux utilisateurs une option peu invasive, pratique et rapide pour se tester à la maison. Les résultats sont ensuite examinés par un médecin agréé et fournis par courrier électronique dans les 24 heures suivant la réception de l'échantillon.

Disponible via la société Eurofins Direct-to-Consumer, empowerDX, le test à domicile peut être commandé en ligne pour 89$.

Après avoir rempli un questionnaire en ligne, les utilisateurs reçoivent le kit de prélèvement d'échantillons via FedEx. Le kit convivial comprend un petit écouvillon nasal, un tube de prélèvement, des instructions étape par étape faciles à suivre et un colis FedEx prépayé et pré-adressé. Les écouvillons nasaux pour le test empowerDX at Home COVID-19 sont une alternative moins invasive que les techniques d'écouvillonnage pharyngé nasal plus courantes.

Le centre d'excellence des maladies infectieuses d'Eurofins, Viracor, a développé le test sur la base de son test de RT-PCR SARS-CoV-2 hautement sensible et autorisé par la FDA EUA.

Le réseau Eurofins US Clinical Diagnostics a été à l'avant-garde des tests COVID-19 - en lançant son premier test RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase de transcriptase inverse en temps réel) pour le SRAS-CoV-2 le 13 mars. Depuis lors, Eurofins a déployé plusieurs tests d'infection et d'anticorps actifs hautement sensibles et spécifiques à des milliers de clients dans tout le pays, y compris des hôpitaux, des cabinets de médecins, des maisons de retraite, des entités gouvernementales, des organisations sportives et des employeurs.

Parallèlement à l'innovation en cours du test COVID-19, Eurofins a augmenté la capacité de son réseau de laboratoires afin de garantir une capacité suffisante pour garantir la cohérence du délai d'exécution si les infections au COVID-19 continuent d'augmenter dans les semaines à venir.

Depuis mars, la capacité de test d'Eurofins US Clinical Diagnostics a augmenté jusqu'à plus de 500.000 échantillons par semaine. Le délai de traitement des résultats est en moyenne de moins de 18 heures à compter de la réception en laboratoire.

Le test de PCR nasal COVID-19 à domicile n'est actuellement pas disponible à New York, New Jersey, Rhode Island et Maryland.