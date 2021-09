Eurofins : le grand jour arrive...

(Boursier.com) — Eurofins Scientific grimpe de 1% à 124,50 euros ce jeudi. L'entrée d'Eurofins dans l'indice CAC 40 sera effective demain vendredi 17 septembre, après la clôture de la bourse.

Le fondateur et DG d'Eurofins, Gilles Martin, s'était réjoui de la décision des "sages" en ces termes : "Nous sommes ravis de la décision d'inclure Eurofins dans le CAC 40... C'est une étape importante dans l'histoire du groupe. Depuis la création de sa première société en 1987 à Nantes, avec quatre employés et une cotation à Paris en 1997, Eurofins Scientific a été l'un des groupes européens cotés à la croissance la plus rapide, augmentant son chiffre d'affaires de 32% (en moyenne composée) depuis 1988 grâce à la croissance organique et aux acquisitions, et son cours de bourse de plus de 30% chaque année (en moyenne composée) depuis son introduction en bourse en octobre 1997".

Le dirigeant du groupe a remercié les 55.000 employés d'Eurofins et ses dirigeants dans le monde, "dont le dévouement, l'innovation, l'esprit d'entreprise et l'accent mis sur le service aux clients ont été et restent déterminants pour le succès continu du groupe", ainsi que les clients, fournisseurs et partenaires publics et privés de toutes les sociétés d'Eurofins dans le monde pour leur confiance et leur soutien continu.

Les actions Eurofins Scientific font également partie des indices suivants sur Euronext Paris : EURONEXT 100, SBF 120, SBF TOP 80 EW, CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC HEALTH CARE, CAC L60 RI SW, CAC LARGE 60, CAC LARGE 60 EW, et EN HC EQ & SER EW ; sur Euronext Amsterdam : EN CORE E100 EW, EN EUR N100 EW, EN EUROZONE 150 EW, EN EUROPE 500, EN EUROZONE 300 et EN EZ L&M 60 EW ; ainsi que MSCI Europe, STOXX Europe 600 et S&P Europe 350.

Parmi les derniers avis de brokers, Citi a revalorisé le dossier de 100 à 125 euros pour l'occasion...