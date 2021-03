Eurofins : le bon prix ?

(Boursier.com) — Eurofins remonte de 0,4% à 74,25 euros ce jeudi, alors que Citigroup a revalorisé le dossier de 67 à 74 euros. Le spécialiste des services bio-analytiques a confirmé ses objectifs 2021 tout en indiquant qu'ils "pourraient bien être sensiblement plus élevés" si les tests COVID-19 se poursuivent aux niveaux actuels jusqu'en 2021.

Le groupe a vu ses bénéfices s'envoler en 2020, affichant un profit net de 539,4 millions d'euros, contre 195,2 ME en 2019. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 1,35 milliard d'euros contre 833 ME un an plus tôt, faisant ressortir un taux de marge de 24,8%, en hausse de 650 points de base.

Pour 2022 et 2023, "nous pensons que fixer un objectif de croissance organique annuelle de 5% pour notre coeur de métier (hors tests COVID-19 et revenus de réactifs) est un objectif réalisable... Sur la base de ces objectifs et hypothèses, les revenus du COVID-19 devraient donc atteindre 5,45 milliards d'euros en 2022. Cela conduirait à des ex. Objectifs COVID-19 d'EBITDA ajusté de 1,30 milliard d'euros et de flux de trésorerie disponible de 750 millions d'euros pour l'entreprise", a souligné le management.

Bryan Garnier ('achat') avait déjà souligné ces bons résultats, supérieurs aux attentes, malgré le récent relèvement de la guidance...