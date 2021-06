Eurofins lance un nouveau test PCR multiplex pour la détection rapide du variant B.1.617 "Indien" du SARS-CoV-2

Eurofins lance un nouveau test PCR multiplex pour la détection rapide du variant B.1.617 "Indien" du SARS-CoV-2









(Boursier.com) — Eurofins Technologies annonce le lancement de son test RT-PCR GSD NovaType III SARS-CoV-2, développé pour la détection rapide des variants préoccupants du SARS-CoV-2, notamment B.1.617 ("Indien"), B.1.427/B. 1.429 ("Californie / États-Unis"), B.1.351 ("Afrique du Sud") ou P.1 ("Brésil").

Le test facilite l'identification des mutations pertinentes E484Q, E484K et L452R dans une réaction combinée à la discrimination simultanée du variant de type E484 du gène S. Ces mutations ont été associées à des rapports faisant état d'une diminution potentielle de l'efficacité de certains vaccins et d'une augmentation de la transmissibilité du virus.

GSD NovaType III SARS-CoV-2 est le dernier ajout à la gamme de produits GSD NovaType, un panel continuellement mis à jour de tests simples et multiplex pour le dépistage et la détection des variants émergents préoccupants (VOC) et d'intérêt (VOI) sur des échantillons positifs.