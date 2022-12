Eurofins lance la deuxième tranche de son programme de rachat actions

(Boursier.com) — Suite à l'annonce le 3 octobre 2022 du rachat d'une partie de ses propres actions (ISIN FR0014000MR3) et la réalisation de la première tranche, Eurofins Scientific SE a mandaté un prestataire indépendant de services financiers pour exécuter la deuxième tranche de ce programme.

Le Plan de Rachat d'Actions permet l'acquisition d'un montant maximum représentant jusqu'à 2% du capital social de la société, sur une durée maximale de douze mois dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société. La société peut à tout moment interrompre ce programme compte tenu des conditions de marché et/ou de l'évolution de sa stratégie d'investissement.

Les actions à racheter dans le cadre de ce programme seront principalement utilisées pour couvrir les risques à long terme de la société.

La première tranche a été finalisée le 3 décembre 2022. Entre le 3 octobre et le 3 décembre, 121.493 actions ont ainsi été rachetées au prix moyen de 61,31 euros, représentant 0,06% du capital social actuel. Il est actuellement prévu que toutes les actions achetées puissent être utilisées comme communiqué précédemment, y compris pour couvrir les Plans d'intéressement à long terme tels qu'approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 19 décembre 2022.

La deuxième tranche couvrira un volume maximum d'un million d'actions ou 0,52% du capital actuel de la société. La période d'achat débutera le 22 décembre 2022 et durera jusqu'au 3 mars 2023 au plus tard.