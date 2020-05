Eurofins lance Eurofins SAFER @ WORK

(Boursier.com) — Eurofins a lancé à l'échelle mondiale Eurofins SAFER @ WORK, une suite de solutions intégrées basées sur les risques pour les entreprises afin de protéger le personnel et les clients pendant la pandémie de COVID-19.

Les programmes Eurofins SAFER @ WORK sont conçus pour soutenir les entreprises, qui cherchent à reprendre le travail ou à assurer la continuité des activités, pour pouvoir détecter le SRAS-CoV-2 sur leur lieu de travail le plus tôt possible et réduire le risque de contamination du personnel et des clients d'une manière pratique et rentable.

Les solutions Eurofins SAFER @ WORK sont une suite de protocoles avancés de gestion des risques et de tests en laboratoire visant à limiter l'impact du COVID-19 sur les entreprises et les lieux de travail. "Les programmes Eurofins SAFER @ WORK sont conçus et mis en oeuvre par nos experts et partenaires consultants, et les tests sont effectués dans des laboratoires cliniques agréés par le gouvernement Eurofins, conformément aux réglementations locales. En combinant les surfaces de travail et les tests des eaux usées avec les tests cliniques basés sur les risques, ainsi que les services de conseil, d'audit et d'assurance pertinents, les programmes Eurofins SAFER @ WORK permettent de concentrer les tests cliniques humains où la présence de virus est plus probable" commente le groupe.

Cette approche réduit les coûts et aide les autorités sanitaires à allouer les tests COVID-19 humains soumis à des contraintes de capacité là où ils sont le plus nécessaires...