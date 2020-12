Eurofins lance des tests de PCR COVID-19 avec des options d'auto-échantillonnage à domicile

(Boursier.com) — Le 19 octobre 2020, Eurofins a lancé le test PCR EmpowerDX SARS CoV 2 RT avec option d'échantillonnage à domicile après avoir reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la FDA. La demande pour le kit de test disponible sur empowerdxlab.com augmente considérablement de semaine en semaine.

Pour faciliter le prélèvement des patients par les non professionnels de santé et notamment pour tester les enfants, Eurofins a validé une méthode de prélèvement basée sur le gargarisme avec une solution stérile. L'auto-échantillonnage de gargarisme à domicile offre l'avantage d'une méthode d'échantillonnage simple et non invasive, permettant aux patients d'être testés sans aucune contrainte de capacité d'échantillonnage médical.

En Allemagne, le kit EmpowerDx pour la détection du SARS-CoV-2 est désormais disponible à la commande sur www.empowerdx.eu et via l'application GeLaMed disponible dans la boutique en ligne Apple. En Espagne, le kit de travail sur la salive est disponible sur www.empowerdx.es et www.eurofins-megalab.com/producto/test-pcr-en-saliva. Le kit est livré au patient et collecté après l'auto-échantillonnage, avec des résultats livrés en moins de 24 heures.

Dans la mesure où ce produit peut considérablement élargir l'accès aux tests, Eurofins demandera l'approbation réglementaire pour lancer des tests similaires au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède, entre autres.

Une version de ce produit est dérivée d'un test développé par Eurofins Viracor en mars 2020 qui a été classé par la FDA comme le plus sensible parmi plus de 115 kits évalués avec l'évaluation du panel de référence de la FDA.

Ces tests permettront également de détecter les variantes du virus VUI2020-12 / 01 récemment signalées comme se propageant rapidement au Royaume-Uni. Eurofins Genomics dispose aussi d'une capacité de séquençage significative pour identifier cette variante ou d'autres variantes du virus.

Compte tenu de la compréhension limitée de la prévalence de cette nouvelle variante en Europe et de l'accélération potentielle de la pandémie qui en résulte, Eurofins a décidé de faire don d'une partie de sa capacité de séquençage aux autorités nationales de santé publique qui n'ont pas déjà approuvé de financement pour identifier VUI2020-12 / 01 en leurs échantillons positifs pour évaluer la prévalence locale de cette nouvelle souche. Ces connaissances peuvent être utiles pour décider de l'isolement local et des restrictions de voyage...