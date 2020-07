Eurofins lance des dispositifs de test rapide qui identifient l'exposition au COVID-19

Eurofins lance des dispositifs de test rapide qui identifient l'exposition au COVID-19









(Boursier.com) — Eurofins Technologies annonce le lancement de dispositifs de test rapide au point de service marqués CE-IVD pour identifier l'exposition antérieure d'une personne au COVID-19 (SARS-CoV-2) en seulement 10 minutes... Les tests sérologiques basés sur la piqûre au doigt détectent les anticorps viraux avec une sensibilité de 94,5% à partir de 19 jours suivant l'apparition des symptômes.

Les tests immunochromatographiques à double reconnaissance INgezim COVID-19 CROM marqués CE-IVD déterminent la présence d'anticorps totaux (IgG, IgA et IgM) spécifiques du SRAS-CoV-2 dans un seul échantillon de sang, de sérum et de plasma en utilisant une nucléoprotéine ( Protéine N) comme antigène pour la détection des anticorps viraux. La protéine N est l'une des protéines les plus abondantes à début précoce du virus et est hautement immunogène, ce qui en fait un candidat antigène fiable pour le diagnostic du SRAS-CoV-2.

"Avec l'augmentation continue des nouveaux cas de COVID-19 dans le monde, le dépistage rapide, hautement sensible et rentable au point de service est un élément essentiel des mesures de santé pour lutter contre la pandémie. L'introduction d'INgezim COVID-19 CROM est une démonstration de l'engagement d'Eurofins à soutenir les prestataires de soins de santé et les autorités nationales et étatiques dans leurs efforts continus pour atténuer la propagation et l'impact du virus" commente le groupe.

Les kits marqués CE-IVD comprennent tous les matériaux nécessaires pour effectuer le test de piqûre au doigt. L'analyse peut être effectuée en dehors du laboratoire, ce qui représente des économies de temps et d'argent importantes par rapport à d'autres méthodes à forte intensité de main-d'oeuvre et d'équipement. Les tests sont destinés à être utilisés par des professionnels de la santé et non à l'autodiagnostic.

La validation des tests a été déterminée avec un panel de plus de 400 échantillons de sérum bien caractérisés. Aucune réactivité croisée avec d'autres coronavirus respiratoires (229E, NL63, OC43 et HKU1) n'a été détectée et une spécificité de 99,3% a été déterminée...