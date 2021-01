Eurofins lance de nouveaux tests et travaille à détecter les nouveaux variants covid

Eurofins lance de nouveaux tests et travaille à détecter les nouveaux variants covid









Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins lance de nouveaux tests et déploie "des moyens considérables" pour détecter et surveiller les nouveaux variants du SARS-CoV-2. La diversité croissante des variants et l'augmentation potentielle de la contagiosité de certaines nouvelles souches virales soulignent en effet la nécessité d'identifier, de localiser et de suivre les mutations sur l'ensemble du génome viral. L'inquiétude porte actuellement sur le variant B.1.1.7, identifié pour la première fois au Royaume-Uni, et le variant B.1.351, identifié pour la première fois en Afrique du Sud.

Eurofins indique que la capacité de son système de séquençage de nouvelle génération ARTIC (NGS) a été augmentée pour la porter à 5?000 génomes complets par jour. La société a lancé le test NovaType, un test RT-PCR permettant de détecter le SARS-CoV-2 et qui a été validé cliniquement pour l'identification des variants B.1.1.7 et B.1.351 - avec ses délais d'exécution relativement courts, ce test est idéal pour retester plusieurs millions d'échantillons positifs afin de déterminer si le virus présent était le variant B.1.1.7 ou le B.1.351. NovaType est déjà disponible sous forme de test développé en laboratoire (LDT, Laboratory Developed Test) en Allemagne et sera bientôt mis à la disposition de plus de 50 laboratoires Eurofins effectuant les tests Covid-19 dans le monde entier. NovaType est mis à la disposition des autorités sanitaires d'un certain nombre de pays européens - il sera testé et potentiellement inclus dans leurs programmes de surveillance mis en place en réponse à ces nouveaux variants. Le test NovaType sera également lancé en Europe sous la forme d'un kit destiné à des fins de recherche uniquement (RUO, Research Use Only) d'ici la fin janvier 2021.

Comme indiqué précédemment, le test RT-PCR d'Eurofins-Viracor pour le dépistage du SARS-CoV-2 a été reconnu comme le plus sensible parmi plus de 115 kits évalués par le panel de référence SARS-CoV-2 de la FDA. Ce test RT-PCR conserve également une très forte sensibilité lorsqu'il s'agit d'identifier les différents variants, comme le B.1.1.7 et le B.1.351.

Grâce à ses activités de dépistage et de diagnostic clinique du Covid-19 dans le monde entier et à ses partenariats avec les grandes sociétés pharmaceutiques et les principaux fabricants de vaccins, Eurofins est capable de suivre de près l'identification des nouveaux variants du SARS-CoV-2 et souhaite ajouter de nouvelles capacités de détection au test NovaType au fur et à mesure que de nouveaux variants font leur apparition. La capacité d'Eurofins à produire et distribuer des amorces et des sondes ainsi que des kits PCR commerciaux lui permet également d'accélérer le développement de nouveaux tests.

Eurofins amplifie par ailleurs ses capacités de test et de certification des masques à l'échelle mondiale. Depuis le début de la pandémie, Eurofins a testé des milliers de modèles de masques chirurgicaux et communautaires, et a assuré une rapidité inégalée et la certification d'équipement de protection individuelle à l'échelle globale. La société a ainsi contribué à la commercialisation rapide de ces produits de grande importance. Eurofins a développé des capacités de test exceptionnelles au niveau mondial et des services de certification en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle a ainsi aidé les fabricants d'EPI à apporter un soutien indispensable à la lutte contre le coronavirus.

À ce jour, Eurofins est l'un des rares laboratoires certifiés GLP et accrédités ISO/IEC 17025 qui peuvent satisfaire, en ce qui concerne les masques chirurgicaux/médicaux et communautaires, toutes les exigences de test de la FDA et de l'UE ; ainsi que d'autres directives et recommandations internationales et nationales, comme du CEN, le marquage CE, l'ISO, l'ASTM ou de l'OCDE. "Notre robuste portefeuille lié aux masques comprend des tests mondialement acceptés, comme les tests de sécurité et de performance, tests d'activité virucide, de filtration bactérienne, filtration de particules, pression différentielle, biocompatibilité, stabilité, résistance aux éclaboussures et essai d'inflammabilité, partout où il le faut", ajoute le groupe, l'un des rares fournisseurs de test qui ont développé le PFE (efficacité de filtration des particules) de 0,1 micron afin de satisfaire les exigences réglementaires des USA.

Mis à part les services de test et de certification, Eurofins va plus loin grâce au test 'Maskné' ou les études de tolérance cutanée, la revue documentaire et la justification des allégations d'innocuité et d'efficacité. Les experts hautement qualifiés d'Eurofins fournissent également évaluation et assistance aux fabricants, importateurs, distributeurs et propriétaires de marques en garantissant la fonctionnalité et la sécurité des masques, en adaptant la méthodologie d'échantillonnage et les procédures du test aux exigences du pays concerné ou aux exigences de certification détaillées dans les normes des marchés internationaux où les produits doivent être distribués.