Eurofins : jusqu'à 350.000 tests COVID-19 auto-administrés par semaine au Royaume-Uni

Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins a mis à contribution ses laboratoires britanniques couvrant diverses disciplines pour permettre le déploiement de tests COVID-19 auto-administrés, améliorant sensiblement la capacité de tests au Royaume-Uni.

Les ressources combinées d'Eurofins Forensics, Eurofins Clinical Diagnostics et Eurofins Food & Water Testing permettront jusqu'à 350.000 tests par semaine, disponibles sous forme de kits de test à domicile.

Cette initiative verra près de 300 employés travailler 24/7 pour traiter les échantillons dans cinq laboratoires, qui font partie des centres de tests diagnostiques et scientifiques les plus importants du pays. Les résultats sont envoyés électroniquement, et peuvent également être accompagnés d'un certificat de voyage, pour les personnes devant effectuer des trajets internationaux impératifs.

Les kits de test à domicile peuvent être expédiés dans des hôtels, des lieux d'auto-isolement et de quarantaine. Les résultats sont communiqués dans les 12 à 24 heures et peuvent être utilisés en complément des documents requis pour les déplacements dans l'ensemble du Royaume-Uni. Eurofins figure sur la liste gouvernementale des fournisseurs de services de tests COVID-19 approuvés.

Face à la pandémie, Eurofins a renforcé ses capacités pour fournir 20 millions de tests COVID-19 par mois à l'échelle mondiale. Le groupe a mis en place un vaste réseau de tests PCR et traités plus de 10 millions de tests PCR à ce jour dans ses propres laboratoires. Le groupe s'appuie sur ses kits de test NovaPrime développés en interne, qui sont également distribués à d'autres laboratoires de tests PCR au niveau mondial, ainsi que des tests NGS et PCR pour l'identification rapide de nouveaux variants.