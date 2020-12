Eurofins Genomics lance un service de séquençage SRAS-CoV-2

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eurofins Genomics lance un service de séquençage SRAS-CoV-2 optimisé et rentable de nouvelle génération fournissant des séquences génomiques virales complètes.

"Le nouveau service NGS et le kit oligo ARTIC NGS sont les derniers ajouts d'Eurofins à un portefeuille de produits complet pour soutenir les chercheurs du monde entier dans le développement de vaccins et dans leur lutte contre la pandémie COVID-19" commente le groupe.

La diversité croissante des variants du SRAS-CoV-2 et la menace potentielle d'une virulence accrue, soulignent la nécessité d'identifier, de tracer et de suivre les mutations sur l'ensemble du génome viral... Le séquençage du génome entier du SRAS-CoV-2 permet d'identifier les souches mutantes et de repérer les risques émergents, y compris les variantes potentiellement immunitaires et évasives pour les vaccins, à un stade précoce.

Le service et le mélange oligo sont basés sur un protocole du consortium ARTIC, qui est utilisé pour