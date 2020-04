Eurofins Genomics lance le service "SARS-CoV-2 Full-length Genome Sequencing"

Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins Genomics Europe annonce le lancement de son service "SARS-CoV-2 Full-length Genome Sequencing", un nouveau service de séquençage de nouvelle génération (NGS) permettant de bout en bout surveillance de la séquence du génome du coronavirus et de la dérive mutationnelle. Le nouveau service est le dernier ajout d'Eurofins Genomics à un portefeuille complet de produits visant à soutenir les chercheurs du monde entier dans leur lutte contre la pandémie de COVID-19.

En séquençant le génome viral complet de l'ARNsb, le nouveau service de "séquençage complet du génome SARS-CoV-2" fournit aux clients d'Eurofins Genomics des séquences génomiques SARS-CoV-2 entièrement assemblées. Il permet une identification précise, un typage des souches, une surveillance de la dérive mutationnelle et des distances phylogénétiques entre des séquences de génomes d'isolats viraux localement et régionalement différents.

Un pipeline BioIT sophistiqué pour l'assemblage complet du génome viral ainsi qu'un ensemble d'analyses bioinformatiques supplémentaires comparent les séquences d'isolats avec les références du génome SARS-CoV-2 et fournissent un rapport facilitant l'interprétation concluante des données. Le nouveau service permet aux chercheurs d'analyser leurs échantillons via des pipelines de séquençage de nouvelle génération à haut débit contrôlés par le système de gestion de l'information normalisé, automatisé et LIMS (Eurofins Genomics).

La sortie des données est garantie et très flexible car des multiples de 5 millions de paires de lecture peuvent être ajoutés en option. Les chercheurs et les épidémiologistes peuvent ensuite facilement télécharger et comparer les données obtenues sur leurs échantillons avec des séquences du virus disponibles dans des bases de données mondiales comme https://nextstrain.org/ncov/global. Cela facilite la compréhension des mutations et de l'histoire d'une souche donnée du virus et, dans certains cas, peut aider au traçage des sources des épidémies.

Le lancement du nouveau service de "séquençage complet du génome SARS-CoV-2" d'Eurofins Genomics démontre encore l'engagement du groupe Eurofins à contribuer à la réponse mondiale à la crise du SRAS-CoV-2. Eurofins Genomics soutient les scientifiques de tous les domaines dans leur travail essentiel en leur fournissant les bons outils pour faciliter la recherche génomique sur le SRAS-CoV-2 où une connaissance détaillée du SARS-CoV-2 et de ses caractéristiques est essentielle pour identifier des solutions rapides et viables à la pandémie de COVID-19. Le nouveau service garantit également que les conceptions d'amorces et de sondes des clients d'Eurofins Genomics correspondent systématiquement à la face actuelle et locale du virus. Ces connaissances peuvent également s'avérer précieuses pour l'exigence potentielle d'adapter spécifiquement les futurs vaccins locaux, régionaux et / ou saisonniers.