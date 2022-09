Eurofins Genoma annonce le lancement de niPGT-A

(Boursier.com) — Eurofins Genoma, membre du réseau d'entreprises Eurofins, et partenaire de diagnostic pour la génétique, la cytogénétique et analyses moléculaires, et l'un des laboratoires européens de diagnostic moléculaire les plus avancés, annonce le lancement du niPGT-A, un test de dépistage génétique préimplantatoire non invasif de l'aneuploïdie.

Le test génétique préimplantatoire pour l'aneuploïdie (PGT-A) joue un rôle important dans la technologie de procréation assistée, car il permet aux médecins d'évaluer la composition chromosomique des embryons issus de la fécondation in vitro (FIV) et, à ce titre, déterminer les anomalies chromosomiques pouvant entraîner des complications pendant la grossesse...