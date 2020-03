Eurofins fait de la résistance !

Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins résiste ! Grâce à un bond de 15% ce vendredi, le titre fait partie des rares gagnants de la semaine sur la place parisienne avec une hausse d'environ 3% sur cinq séances. Le groupe a annoncé que deux de ses laboratoires de tests de diagnostic clinique aux États-Unis proposaient désormais des tests pour l'évaluation de COVID-19.

L'action a également été soutenue par plusieurs notes d'analystes à l'instar de Morgan Stanley qui est passé de 'sous-pondérer' à 'pondération en ligne' sur le dossier en ciblant un cours de 415 euros. Pour Berenberg ('acheter'), Eurofins est tout simplement "l'action à posséder dans un marché incertain". Le titre a réussi à résister à la débâcle boursière en raison de son "exposition relativement défensive au marché final" et grâce à sa guidance d'une meilleure génération de liquidités en 2020 et 2021, qui devrait se traduire par un fort rendement pour les actionnaires, d'environ 22% par an.