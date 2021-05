Eurofins étend ses capacités mondiales de séquençage pour détecter les variants du COVID-19

Eurofins étend ses capacités mondiales de séquençage pour détecter les variants du COVID-19









(Boursier.com) — À mesure que le nombre de types de variants du COVID-19 augmente, le séquençage NGS rapide à haut débit est essentiel, tandis que les tests PCR spécifiques à la mutation permettent une détection immédiate et un traçage des contacts. Eurofins continue ainsi de développer des solutions de test COVID-19 innovantes et a franchi dans ce cadre deux étapes importantes.

Eurofins a séquencé plus de 125.000 échantillons de SARS-CoV-2 provenant de 23 pays depuis le communiqué de presse du 28 décembre 2020 annonçant le lancement d'un nouveau service de séquençage de nouvelle génération (NGS) ARTIC.

Le service "ARTIC SARS-CoV-2 Whole Genome Sequencing" d'Eurofins comprend le NGS et des rapports détaillés pour la surveillance universelle de bout en bout du développement d'une pandémie, en suivant l'émergence et la dynamique des variants. Il fournit aux clients une séquence entièrement assemblée du génome de l'ARNs viral.

Grâce à des investissements récents, les délais d'exécution du séquençage NGS ont été réduits à 5 jours et la capacité a été augmentée à 35.000 génomes viraux par semaine depuis le 15 mai 2021. Eurofins a l'intention d'étendre davantage sa capacité de séquençage complet du génome du SRAS-CoV-2, comme requis le tous les continents.

"Eurofins a également franchi le cap des plus de 24 millions de tests COVID-19 PCR réalisés depuis le début de la pandémie. Des tests précis, rapides et fiables sont essentiels à la surveillance et au confinement du SRAS-CoV-2. Contrairement aux tests antigéniques rapides, que le groupe propose également, les tests PCR les plus récents d'Eurofins permettent une détection immédiate de la plupart des variants préoccupants, ce qui est essentiel pour la recherche des contacts car le séquençage prend quelques jours" conclut le groupe.