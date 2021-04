Eurofins : encore un trimestre de très forte croissance

Eurofins : encore un trimestre de très forte croissance









Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins a réalisé un nouveau trimestre assez exceptionnel, porté par la demande toujours très soutenue pour ses produits liés au Covid-19. Le spécialiste des services bio-analytiques a ainsi enregistré une croissance de 41,3% sur les trois premiers mois de l'année (+44,3% en organique) avec des revenus de 1,61 milliard d'euros, malgré des effets de change adverses de 3,7%. Le management a confirmé sa guidance annuelle tout en indiquant qu'il "il semble de plus en plus probable que les objectifs pour 2021 seront largement dépassés". Les objectifs de moyen terme ont également été réitérés.

Gilles Martin : "Après les excellents résultats financiers de l'année 2020, le premier trimestre 2021 a encore démontré la solidité d'Eurofins et de ses marchés finaux. Ils valident notre stratégie à long terme qui consiste à investir de manière significative pour constituer les meilleures équipes et infrastructures de laboratoire afin de concrétiser notre vision d'être le leader mondial du 'Testing for Life', et à nous concentrer sur la fourniture de services d'analyse en laboratoire innovants et de haute qualité qui contribuent à l'amélioration de la santé et de la sécurité dans le monde et à la protection de l'environnement".