Eurofins : encore des incertitudes ?

(Boursier.com) — Eurofins recule encore de 2,4% à 73,62 euros, alors que le groupe a affiché un chiffre d'affaires semestriel record de 3.412 ME et un résultat global largement supérieur de ses objectifs au S1 2022. Le groupe relève au passage ses objectifs au S2 et FY 2022.

Le chiffre d'affaires est ainsi ressorti en hausse à un niveau record de 3.412 ME au S1 2022, en progression de 4,3% par rapport au S1 2021, porté par une bonne croissance du coeur de métier d'Eurofins (hors revenus des tests cliniques et des réactifs liés au COVID-19) et demande continue de tests COVID-19 et de réactifs bien au-delà de ses objectifs précédemment augmentés le 21 avril 2022 (plus de 470 ME au S1 2022).

Le Core Business a réalisé une croissance organique au S1 de 5,3% en glissement annuel, contre des records comparables stimulés par les essais cliniques du vaccin COVID 19 en 2021 et malgré les impacts des blocages du COVID 19 en Chine ainsi que les perturbations en Europe liées à la guerre en Ukraine en 2022.

Tests en série

Une fois de plus, les tests COVID-19 ont fourni une couverture pour compenser les perturbations... Alors que la croissance organique dans le Coeur de Métier au S1 2022 était d'environ 35 ME en dessous de son objectif moyen terme de 6,5% (hausse de 5% le 22 février 2022 avant le début de la guerre en Ukraine) pour les raisons susmentionnées, Eurofins a été en mesure de plus que compenser cela en générant plus de 135 millions d'euros de revenus provenant de Tests liés au COVID-19 au T2 2022 seulement. C'est 100 millions d'euros au-dessus de ses objectifs pour les tests COVID-19 en T2 2022 et trois fois l'écart de 35 ME par rapport à ses objectifs en raison des perturbations actuelles du marché.

Les perspectives de croissance du Core Business d'Eurofins sont plus solides pour le S2 2022 avec des comparables plus faciles, augmentations mises en place récemment face à une inflation durable et aux programmes COVID-19 en BioPharma progressivement remplacé par d'autres études. En outre, Eurofins s'attend à ce que la demande pour les services de test continuent de fournir une couverture contre les incertitudes commerciales potentielles au second semestre 2022.

De plus, il semble plus probable aujourd'hui qu'un certain niveau permanent de tests COVID-19 se poursuivra en 2023 et au-delà. Il est cependant trop tôt pour estimer le volume exact pour le moment...

Eurofins a enregistré de solides résultats globaux au S1 2022, supérieurs à ses objectifs :

-EBITDA ajusté à 829 ME

-Marge d'EBITDA ajusté de 24,3%

-Cash-flow libre avant investissement dans les sites en propre de 277 ME

-BPA de base ajusté de 2,07 euros.

Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup a ajusté sa cible de 92 à 76 euros avec une opinion "neutre" sur le dossier.