Eurofins : en pointe sur les tests groupés

(Boursier.com) — Des tests fiables et de haute qualité pour le SRAS-CoV-2 (COVID-19) sont essentiels pour aider à rouvrir ou a garder ouverts de nombreux établissements et des secteurs d'activité entiers. Depuis le printemps 2021, Eurofins accompagne de nombreux établissements scolaires en Europe et aux Etats-Unis à travers le monitoring de ses programmes de test, en collaboration avec les autorités sanitaires et éducatives locales.

Les sociétés du groupe ont été pionnières en études de cas, au tout début de la pandémie, dans des écoles aux États-Unis et en Allemagne pour évaluer l'efficacité des tests PCR groupés. Les résultats de ces études ont permis à Eurofins de développer des solutions de test pour les écoles et les universités.

De quoi réduire considérablement le coût des programmes de surveillance en testant simultanément un groupe, ou "pool", d'échantillons pour détecter la présence du SARS-CoV-2. Ces programmes de test groupés peuvent être répliqués dans d'autres contextes, tels que établissements de soins et certains lieux de travail.