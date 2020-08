Eurofins : du nouveau pour les tests Covid-19

Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Eurofins Technologies annonce le lancement de réactifs pour l'isolement automatisé d'ARN (acide ribonucléique) du SRAS-CoV-2 de haute qualité à partir de particules virales d'échantillons respiratoires humains. La méthode automatisée basée sur des billes magnétiques des réactifs extrait et isole les particules virales et leurs ARN respectifs sur de nombreuses plates-formes ouvertes pour une analyse ultérieure par RT-PCR (réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse) en temps réel à l'aide de kits IVD approuvés. Les kits GSD NovaPrime RNA Extraction AE1 et AE2 sont validés pour une utilisation avec les plates-formes d'automatisation KingFisherTM Flex et MGI MGISP-960.

Des tests de compatibilité avec plusieurs autres instruments d'extraction à plate-forme ouverte sont en cours. Les kits sont idéaux pour une utilisation avec le test IVD clinique RT-PCR GSD NovaPrime SARS-CoV-2 (COVID-19) pour la détection de virus. Les kits doivent être validés conformément à la législation locale pour leur utilisation prévue par des laboratoires d'essais cliniques agréés. Une version marquée CE-IVD du kit sera publiée ultérieurement.

Alors que le COVID-19 continue de s'accélérer dans le monde, les laboratoires de diagnostic font face à une demande sans précédent de capacités de test. L'introduction par Eurofins des kits d'extraction d'ARN GSD NovaPrime permet aux laboratoires de répondre à cette demande avec une méthode d'extraction simple et très efficace qui fonctionne avec une large gamme d'équipements d'automatisation existants.

Eurofins GeneScan Technologies, un chef de file éprouvé des tests biomoléculaires, engagé depuis plus de 25 ans sur les normes de qualité les plus élevées et l'excellence technique, a développé les tests...