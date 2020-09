Eurofins Diatherix lance 'Flu Plus' pour identifier le SARS-CoV-2 et 5 autres virus

(Boursier.com) — En tant que leader des tests respiratoires viraux et bactériens, Eurofins Diatherix annonce le développement de 'Flu Plus', un nouveau test ajouté à son portefeuille exclusif de tests respiratoires. Les échantillons ont été acceptés pour les tests à partir du 10 septembre 2020.

Diatherix a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA pour son test du virus SRAS-CoV-2 le 22 avril 2020. Les laboratoires d'Eurofins (y compris Diatherix) ont réalisé à ce jour plus d'un million de tests COVID aux États-Unis et sont heureux de tirer parti de nombreux tests respiratoires et infectieux. l'expertise de la maladie pour continuer à aider les cliniciens dans leur réponse au COVID-19.

À cette fin, Diatherix a développé le test Flu Plus qui comprend le virus SARS-CoV-2 non modifié approuvé par l'EUA ainsi que cinq agents pathogènes viraux supplémentaires qui peuvent être utilisés pour aider les prestataires de soins de santé à identifier avec précision les virus les plus répandus associés aux maladies respiratoires.

Ces 5 agents pathogènes viraux comprennent la grippe A, A (H1N1) pdm09, la grippe B, le virus respiratoire syncytial (A&B) et le rhinovirus / entérovirus humain, qui peuvent être connus pour exacerber la guérison des patients à haut risque.

Ce nouveau test complète les options de test existantes de Diatherix pour COVID-19, qui comprend le test à cible unique SARS-CoV-2, notre test unique COVID-19 qui offre le virus SARS-CoV-2 plus 5 organismes bactériens synergiques supplémentaires, et la capacité pour commander le virus SRAS-CoV-2 avec nos tests respiratoires, respiratoires viraux, grippaux, respiratoires supérieurs et respiratoires pédiatriques.

De plus, Diatherix accepte 6 méthodes de prélèvement d'échantillons, notamment l'écouvillon nasal, l'écouvillon nasopharyngé, l'aspiration / lavage nasopharyngien, l'écouvillon de gorge, l'aspiration bronchique et l'écouvillon de crachats.

Diatherix travaille avec des hôpitaux, des cabinets de médecins, des maisons de soins infirmiers et des laboratoires de référence dans tout le pays. Tous les tests seront effectués conformément aux délais d'exécution d'un jour de Diatherix - les résultats des tests seront renvoyés aux cliniciens le jour même de la réception de l'échantillon.

Remarque : pour le moment, Eurofins Diatherix ne peut pas accepter les spécimens de l'état de New York...