Eurofins : des atouts pour le second semestre

(Boursier.com) — Eurofins Scientific recule de 2,3% à 66,30 euros ce mercredi, malgré la SocGen qui a relevé de 'vendre' à 'conserver' son opinion sur le laboratoire avec une cible ajustée à la marge de 72,2 à 73,3 euros. Les perspectives de croissance du Core Business d'Eurofins sont jugées solides pour le S2, avec des comparables plus faciles qu'au S1, des augmentations mises en place récemment face à une inflation et des programmes COVID-19 en BioPharma progressivement remplacé par d'autres études... En outre, Eurofins s'attend à ce que la demande pour les services de test continuent de fournir une couverture contre les incertitudes commerciales potentielles au second semestre 2022. De plus, il semble plus probable aujourd'hui qu'un certain niveau permanent de tests COVID-19 se poursuivra en 2023 et au-delà au moment où la 8ème vague épidémique semble se profiler à l'horizon en France...

Parmi les autres avis de brokers, Citigroup avait ajusté sa cible le mois dernier de 92 à 76 euros avec une opinion "neutre" sur le dossier...