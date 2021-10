Eurofins : contrat de 30 M$ pour l'extension de la capacité d'Oligo

(Boursier.com) — Le ministère de la Santé et des services sociaux américains a décerné un contrat de 30 millions de dollars à Eurofins Genomics US pour la construction d'une nouvelle usine de production et l'extension de la capacité de fabrication de réactifs utilisés dans les tests de diagnostic COVID-19.

La nouvelle installation se concentrera sur la production d'ADN synthétique de qualité GMP, également appelé oligonucléotides (oligos), pour les tests de diagnostic moléculaire.

Les tests moléculaires constituent une méthode extrêmement précise pour identifier les virus. Les oligos sont un réactif clé dans les tests de diagnostic moléculaire, mais vulnérables aux pénuries d'approvisionnement. L'ADN nécessite une fabrication à haut débit hautement réglementée. Pendant les pics épidémiques, les fabricants d'oligos sont confrontés à des contraintes de capacité pour répondre à la demande.

La nouvelle installation augmentera la production nationale d'oligos pour lutter contre pandémies actuelles et futures et favoriser un plus large éventail de recherches dans le domaine du diagnostic moléculaire.