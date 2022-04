Eurofins Cerep : bénéficiaire de 9,8 ME en 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021 d'Eurofins Cerep s'est élevé à 41,617 millions d'euros, en augmentation de +27,39% par rapport au chiffre d'affaires 2020 (32,667 ME).

Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 10,13 ME (5,54 ME en 2020).

Le crédit d'impôt recherche s'élève à 0,45 ME (0,41 ME en 2020). Le résultat net d'Eurofins-Cerep SA en 2021 est un bénéfice de +9,84 ME (+5,58 ME en 2020).

Au 31 décembre 2021, la trésorerie de la société s'élève à 1,3 ME (4,9 ME au 31 décembre 2020). Les prêts consentis à Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL s'élèvent à 33 ME à la clôture de l'exercice, en augmentation de 11,3 ME. Le fonds de roulement s'établit à 34 ME au 31 décembre 2021 (26,99 ME un an plus tôt).