Eurofins cède son activité 'Digital Testing' pour 220 millions d'euros

(Boursier.com) — Eurofins Scientific annonce la signature d'un accord pour céder son activité Digital Testing à Stirling Square Capital

Partners ("Stirling Square") pour 220 millions d'euros, sans trésorerie ni dette. Cette entreprise contribue environ 1% des ventes du Groupe et emploie plus de 600 personnes.

Les tests numériques d'Eurofins ont été créés en 2015 et ont considérablement augmenté en taille et en rentabilité au cours de ces dernières années par une croissance organique, des investissements stratégiques et des acquisitions complémentaires pour élargir sa gamme d'outils et de services de tests numériques, ainsi que sa portée mondiale.

Eurofins Digital Testing fournit des tests mondiaux, assurance qualité et analyse technique des systèmes numériques, des appareils, des contenus et de la cybersécurité. Il est reconnu comme l'un des acteurs de premier plan dans son domaine en termes de technologie, d'innovation et de qualité de service.