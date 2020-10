Eurofins Biomnis crée une capacité additionnelle de 15.000 tests par jour réalisés sous 24H

(Boursier.com) — Eurofins Biomnis poursuit son investissement initié au début de la pandémie aux côtés des autorites sanitaires, hôpitaux et laboratoires privés. Alors que la France connaît un rebond épidémique depuis plusieurs semaines, techniciens et biologistes sont en ordre de marche pour répondre aux demandes d'analyses RT-PCR, le test de référence pour détecter le SARS-CoV-2. Sur ses sites d'Ivry-sur-Seine et de Lyon, le laboratoire a déployé deux plateaux automatisés à très haut débit capables de prendre en charge une volumétrie de tests toujours plus importante.

Analyser toujours plus d'échantillons dans les meilleurs délais, pour offrir aux patients et professionnels de santé des résultats rapides et fiables, tel est l'objectif d'Eurofins Biomnis, engagé dans la lutte contre la Covid-19 depuis le mois de mars dernier. Suites aux recommandations des autorités de santé et pour répondre à la hausse de la demande de tests liée à la reprise actuelle de l'épidémie, le laboratoire a fait le choix de renforcer significativement ses deux plateaux techniques d'Ivry-sur-Seine et de Lyon, actifs depuis le début de la pandémie.

Concrètement, ce sont 1.000 m2 d'espaces de laboratoires dédiés aux tests SARS-CoV-2 qui ont été aménagés. En créant ces unités de toute pièce, Eurofins Biomnis montre son agilité et sa capacité à s'organiser dans une crise sanitaire majeure afin d'apporter le meilleur service possible aux patients et à ses correspondants.

Les plateaux ont en effet été conçus pour rendre les analyses le plus rapidement possible en évitant au maximum les phases manuelles. Ils sont homologués pour la réalisation de tests d'infections aériennes nécessitant le port d'équipements de protection spécifiques. Ils se composent de plus d'une centaine d'appareils et équipements qui permettent de gérer les échantillons dans un processus pensé pour être le plus automatisé possible à chaque étape de l'analyse (de la décantation jusqu'à la validation de la qualité des analyses avant l'interprétation des biologistes). Cela permet de dégager un maximum de temps aux techniciens de biologie moléculaire sur les étapes à plus forte valeur ajoutée pour les patients.

Une industrialisation des analyses rendue possible par la mobilisation 7 /7 jours des équipes

Depuis le mois de mars, les capacités d'analyse d'Eurofins Biomnis sont progressivement montées en puissance, jusqu'à pouvoir permettre aujourd'hui en complément de volumes de tests actuels une capacité disponible excédentaire de 15 000 tests par jour. Le délai de rendu des résultats est inférieur à 24h dans 99,8% des cas. Cette réactivité dans la réalisation de la PCR est le fruit d'une mobilisation constante des équipes. Ce sont ainsi plus de 150 personnes qui ont été recrutées. Des formations ont également été organisées pour développer la polyvalence dans les différentes tâches. Pour accélérer la structuration des processus dans les laboratoires, Eurofins Biomnis a eu le support d'autres Divisions du Groupe Eurofins et des équipes d'ingénierie des procédés du groupe.

Pour répondre à la demande des professionnels de santé et des patients, différentes équipes se relaient 24h/24, 7 jours sur 7. Six biologistes (3 titulaires et 3 suppléants) sont chargés de la validation des tests RT-PCR. Cela permet de valider des analyses y compris les samedis et dimanches.

Pour toujours plus d'efficacité, chaque équipe est positionnée sur une étape précise du processus d'analyse. Cette organisation extrêmement rigoureuse, suivant les expertises de chacun, permet une réponse rapide mais également une complémentarité entre les sites d'Ivry-sur-Seine et de Lyon. Si le nombre d'examens venait encore à augmenter au-delà de la capacité disponible, Eurofins Biomnis pourrait d'une part équilibrer le niveau d'activité entre les deux sites, mais également mobiliser les autres laboratoires du Groupe Eurofins, les autorités de santé ayant fourni les autorisations nécessaires.

La réactivité d'Eurofins Biomnis s'appuie sur l'expertise technique des équipes du laboratoire et l'expérience acquise par de nombreuses autres sociétés du groupe Eurofins. Certaines ont développé leurs propres solutions internes ainsi que des réactifs et des kits marqués CE pour la réalisation du test RT-PCR, tous validés par le Centre National de Référence de l'Institut Pasteur. Ils permettent aux biologistes et techniciens de ne pas être dépendants d'un seul type de réactif ou de fournisseur et à Eurofins Biomnis de poursuivre sa mission de santé publique au service des patients et des professionnels de santé tout en limitant les risques liés à la chaine d'approvisionnement...