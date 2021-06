Eurofins : belle semaine

Crédit photo © Société Eurofins

(Boursier.com) — Grâce à un gain d'environ 6,5%, Eurofins signe l'une des plus belles performances de la semaine sur le SBF120. Le titre se négocie d'ailleurs sur un nouveau plus haut historique, à plus de 92 euros. Le groupe de laboratoires d'analyses a notamment bénéficié d'un coup de pouce de Goldman Sachs qui a revalorisé le dossier de 100 à 105 euros tout en restant à l''achat'.