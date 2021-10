Eurofins : beau contrat aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Le département de l'armée de l'air, en coordination avec le département de la santé et des services sociaux (HHS), a attribué un contrat de 30 millions de dollars à Eurofins Genomics US pour la construction d'un nouveau site de production et l'extension de ses capacités pour la fabrication de réactifs utilisés dans les tests de diagnostic COVID-19.

Le nouveau site se concentrera sur la production d'oligonucléotides (oligos) pour les tests de diagnostic moléculaire. Ces derniers sont une méthode extrêmement précise pour identifier les virus et sont utilisés pour un large éventail d'applications. En fait, tous les tests COVID-19 basés sur la PCR sont fondés sur la technologie moléculaire et sont reconnus comme le type de test COVID-19 le plus fiable.

Le nouveau site sera situé à côté du site actuel d'Eurofins Genomics à Louisville, KY, qui est une plate-forme logistique pour le groupe Eurofins aux États-Unis. L'emplacement stratégique du nouveau site permettra une distribution rapide et fiable de ces réactifs clés à travers le pays, ce qui permettra d'atténuer les problèmes de chaîne d'approvisionnement et de soutenir les tests de laboratoire nationaux pour le COVID-19.