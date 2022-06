Eurofins annonce le succès de ses offres publiques sur ses obligations hybrides existantes

(Boursier.com) — Eurofins Scientific a annoncé les résultats des offres publiques d'achat afin de racheter ses obligations super subordonnées à taux fixe à variable pour 300 millions d'euros (ISIN : XS2051471105) émises le 11 septembre 2019 avec une première date de call en août 2022 et ses 300 ME Deeply Obligations subordonnées à taux fixe à variable (ISIN : XS1224953882) émises le 29 avril 2015 avec un premier call date d'avril 2023 (les "Obligations Hybrides 2023" et avec les Obligations Hybrides 2022, les "Obligations hybrides existantes").

À la date limite d'expiration des offres de rachat (27 juin 2022, 17h00 CET), Eurofins a reçu des offres valides de 307.661.000 euros en montant principal total de l'Obligation Hybride Existante.